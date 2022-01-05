Sohu: после указа Путина о Северном флоте России «руководство НАТО охватила паника»

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5 января 2022, 20:22 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Северного флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

После указа президента Владимира Путина о Северном флоте России «руководство НАТО охватила паника». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu констатирует, что некоторое время назад Путин подписал указ №374, в соответствии с которым Северный флот стал самостоятельной военно-административной единицей в границах Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

«Президент РФ подписал важный приказ, и после него командование НАТО впало в панику», — отмечает сайт.

По мнению авторов китайского ресурса, причиной такой реакции Североатлантического альянса стала обостряющаяся борьба ведущих мировых держав за Арктику. В процитированном материале прогнозируется, что указ №374 способен поставить крест на планах Запада по расширению его военной активности за Полярным кругом.

Северный флот считается самым сильным в России. Реализация указа Владимира Путина должна сделать данное оперативно-стратегическое объединение еще мощнее, полагают в Sohu.

Как сообщалось ранее в среду, портал 19FortyFive допустил, что «смертоносность» российских кораблей класса «Киров» может «стать проблемой» для американских авианосцев.

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