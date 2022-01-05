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5 января 2022, 14:13 Источник: «ПолитРоссия»

Крейсер «Петр Великий», MOD Russia / globallookpress.com

«Смертоносность» российских кораблей класса «Киров» (проект 1144 «Орлан») может «стать проблемой» для авианосцев Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что находящийся на модернизации крейсер класса «Киров» «Адмирал Нахимов» должен получить противокорабельные крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также обновленные зенитно-ракетные комплексы и новые противолодочные системы. Кроме того, есть вероятность, что «Адмирал Нахимов» будет оснащен гиперзвуковыми снарядами «Циркон».

Предполагается, что новые вооружения разместят и на еще одном представителе названного проекта — крейсере «Петр Великий».

«Смертоносность “Кирова” может стать проблемой для американских авианосцев, особенно с учетом усилий по модернизации его боевых систем. Российские корабли вооружены до зубов», — отметил ресурс.

Как сообщалось ранее в среду, китайский портал Sohu указал, что российская субмарина «Белгород» может уничтожить всю авианосную группу США с помощью ядерных аппаратов «Посейдон».

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