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Sohu: российская субмарина «Белгород» может уничтожить всю авианосную группу США с помощью ядерных «Посейдонов»

, 10:48 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: российская субмарина «Белгород» может уничтожить всю авианосную группу США с помощью ядерных «Посейдонов»
Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Российская субмарина «Белгород» может уничтожить всю авианосную группу Соединенных Штатов с помощью ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что проходящая госиспытания лодка «Белгород» способна нести шесть ядерных аппаратов «Посейдон». Они в состоянии поражать не только береговые цели, но и крупные морские суда, отмечает сайт.

В процитированной публикации указывается, что «Белгород» может уничтожить с помощью «Посейдонов» всю американскую авианосную группу. Данный сценарий вероятен, если субмарина выпустит по кораблям США все шесть беспилотников одновременно.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что YouTube-канал Fighterbomber показал видео массового пуска ракет «воздух-воздух» истребителями ВКС РФ.

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