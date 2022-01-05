Sohu: российская субмарина «Белгород» может уничтожить всю авианосную группу США с помощью ядерных «Посейдонов»

Российская субмарина «Белгород» может уничтожить всю авианосную группу Соединенных Штатов с помощью ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
Портал Sohu пишет, что проходящая госиспытания лодка «Белгород» способна нести шесть ядерных аппаратов «Посейдон». Они в состоянии поражать не только береговые цели, но и крупные морские суда, отмечает сайт.
В процитированной публикации указывается, что «Белгород» может уничтожить с помощью «Посейдонов» всю американскую авианосную группу. Данный сценарий вероятен, если субмарина выпустит по кораблям США все шесть беспилотников одновременно.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что YouTube-канал Fighterbomber показал видео массового пуска ракет «воздух-воздух» истребителями ВКС РФ.
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