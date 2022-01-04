YouTube-канал Fighterbomber показал видео массового пуска ракет «воздух-воздух» истребителями ВКС России

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4 января 2022, 17:27

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео массового пуска ракет «воздух-воздух» истребителями ВКС России. Данный ролик появился на YouTube-канале Fighterbomber.

Автор канала отметил, что «событие на видео» могло бы войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый пуск управляемых ракет «воздух-воздух».

«Мишень М-6 была разорвана просто в лоскуты... Пожалуй, красивее новогоднего фейерверка от наших ястребков вы в эти праздники уже не увидите», — добавил блогер.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu выступил с прогнозом, согласно которому российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» уничтожит Нью-Йорк, если взорвется недалеко от города.

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