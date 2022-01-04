YouTube-канал Fighterbomber показал видео массового пуска ракет «воздух-воздух» истребителями ВКС России
4 января 2022, 17:27
Опубликовано видео массового пуска ракет «воздух-воздух» истребителями ВКС России. Данный ролик появился на YouTube-канале Fighterbomber.
Автор канала отметил, что «событие на видео» могло бы войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый пуск управляемых ракет «воздух-воздух».
«Мишень М-6 была разорвана просто в лоскуты... Пожалуй, красивее новогоднего фейерверка от наших ястребков вы в эти праздники уже не увидите», — добавил блогер.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu выступил с прогнозом, согласно которому российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» уничтожит Нью-Йорк, если взорвется недалеко от города.
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