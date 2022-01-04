Портал Sohu: российский ядерный «Посейдон» уничтожит Нью-Йорк, если взорвется недалеко от города

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4 января 2022, 17:02 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» уничтожит Нью-Йорк, если взорвется недалеко от этого американского города. Такой прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu рассказал о новой российской субмарине «Белгород», которая в настоящий момент проходит государственные испытания. Портал отметил, что данная подлодка в состоянии нести шесть ядерных аппаратов «Посейдон».

Способный передвигаться со скоростью в 200 километров в час «Посейдон» предназначен для уничтожения крупных объектов, в том числе расположенных на берегу. В процитированном материале предсказывается, что беспилотник сотрет с лица земли Нью-Йорк, если взорвется недалеко от города.

«В настоящее время у Соединенных Штатов не так много средств, чтобы справиться с этим боеприпасом, поскольку его сложно отследить за счет особой конструкции и высокой скорости», — добавляет китайский ресурс.

Как сообщалось ранее во вторник, портал Sohu указал, что Финляндия решила приобрести американские самолеты F-35A, которые могут наносить ядерные удары по северо-западным регионам России.

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