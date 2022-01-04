Sohu: Финляндия решила закупить у США самолеты, которые могут наносить ядерные удары по северо-западным регионам России

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4 января 2022, 16:27 Источник: «ПолитРоссия»

Самолеты F-35A, U.S. Air Force / globallookpress.com

Финляндия решила приобрести у Соединенных Штатов самолеты, которые могут наносить ядерные удары по северо-западным регионам Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что в начале прошлого месяца финские власти объявили о закупке 64 американских многоцелевых истребителей F-35A. Данные машины в состоянии нести термоядерные авиабомбы B61-12.

«Правительство Хельсинки решило закупить истребители-бомбардировщики, которые могут наносить ядерные удары по северо-западным регионам России», — отмечает сайт.

Китайский ресурс напомнил, что некоторое время назад президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о праве страны подать заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу.

«Геополитическая обстановка вокруг России довольно суровая. Необходимо усилить силы Балтийского флота, чтобы справиться с возможным вступлением Финляндии в НАТО», — указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, сайт Sina написал, что прозвища, которые западный блок дает российской военной технике, «скрывают зависть» к оружию Москвы.

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