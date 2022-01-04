Sina: прозвища, которые НАТО дает российской военной технике, «скрывают зависть» к оружию Москвы

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4 января 2022, 12:28 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Прозвища, которые Североатлантический альянс дает российской военной технике, «скрывают зависть» к оружию Москвы. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«Прототип истребителя Су-57 — самолет Т-50 — изначально имел безобидное наименование “Фрейзер” (Fraser), но, когда он стал обладать выдающимися возможностями скрытности и маневренности, по кодификации его обозначили как “Преступник/Уголовник” (Felon)», — пишет портал Sina.

В качестве другого примера сайт привел Су-25. Китайский ресурс отметил, что данный штурмовик «с отличной живучестью и пуленепробиваемыми пластинами из титанового сплава» в кодификации НАТО назван «Лягушачьей лапкой».

Подобные прозвища «скрывают зависть» блока к российскому оружию, указывает Sina.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому в январе Запад сделает все, чего требует Москва.

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