Экс-разведчик Кедми: в январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта

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4 января 2022, 09:59

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В январе Запад сделает все, чего требует Российская Федерация, до последнего пункта. Соответствующий прогноз высказал некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Подводя итоги противостояния между Россией и Соединенными Штатами в 2021 году, Кедми отметил, что Москва нанесла Вашингтону три «удара». Первым из них, по словам экс-разведчика, стали успехи РФ в области создания новейших образцов вооружения, вторым — выдвижение в адрес НАТО требований о гарантиях национальной безопасности. Позднее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона больше не заинтересована в десятке бесполезных переговоров, ей интересны конкретные решения.

«Этот третий удар уже не оставил США шансов на маневры и загнал в глухой угол. Они потеряли все. Можно не сомневаться, что в январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта», — предрек Яков Кедми, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

На следующей неделе должны состояться российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности. Ранее сообщалось, что конгрессмен США Адам Шифф указал на необходимость «огромных санкций» для сдерживания вероятного «вторжения» Москвы на Украину.

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