Конгрессмен США Шифф: для того чтобы сдержать вероятное «вторжение» России на Украину, «понадобятся огромные санкции»
3 января 2022, 19:56
Для того чтобы сдержать вероятное «вторжение» Российской Федерации на территорию Украины, «понадобятся огромные санкции». Соответствующее заявление сделал Адам Шифф, представитель Конгресса Соединенных Штатов.
«Я думаю, что для того, чтобы сдержать кажущееся очень вероятным российское вторжение на Украину, снова понадобятся огромные санкции против России», — отметил процитированный The Guardian конгрессмен.
Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит «нападение» на соседнюю страну. Власти РФ подобные обвинения опровергают.
Ранее сегодня сообщалось, что сербский доброволец непризнанной ДНР Боян Джаферович озвучил мнение, согласно которому для наступления на республики Донбасса украинским военным не хватает смелости и «разрешения» Запада.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.