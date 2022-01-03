Конгрессмен США Шифф: для того чтобы сдержать вероятное «вторжение» России на Украину, «понадобятся огромные санкции»

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3 января 2022, 19:56

Конгрессмен Адам Шифф, MOD Russia / globallookpress.com

Для того чтобы сдержать вероятное «вторжение» Российской Федерации на территорию Украины, «понадобятся огромные санкции». Соответствующее заявление сделал Адам Шифф, представитель Конгресса Соединенных Штатов.

«Я думаю, что для того, чтобы сдержать кажущееся очень вероятным российское вторжение на Украину, снова понадобятся огромные санкции против России», — отметил процитированный The Guardian конгрессмен.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит «нападение» на соседнюю страну. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что сербский доброволец непризнанной ДНР Боян Джаферович озвучил мнение, согласно которому для наступления на республики Донбасса украинским военным не хватает смелости и «разрешения» Запада.

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