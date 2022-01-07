Avia.pro: истребители Су-30 могли отработать условное уничтожение самолета боевого управления США, находившегося в небе Украины

Истребители Су-30 могли отработать условное уничтожение американского самолета боевого управления, находившегося в украинском воздушном пространстве. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Портал Avia.pro отмечает, что 5 января в небе Украины находился самолет боевого управления и целеуказания США, который проводил разведку территории непризнанных республик Донбасса. В это же время группа российских и белорусских Су-30 осуществляла патрулирование границ двух стран. Истребители могли обнаружить американский борт и отработать его условное уничтожение, указывает сайт.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Sohu допустил, что Пентагон может постичь «катастрофа», если авианосцы Соединенных Штатов атакуют РФ.
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