Аргументы Недели В мире 13+

МИД РФ помог вывезти из Казахстана российскую детскую спортивную команду

, 20:23 Источник: Twitter

МИД РФ помог вывезти из Казахстана российскую детскую спортивную команду
Аэропорт Бишкека, Xinhua/globallook.com

Сотрудники российского МИД помогли выехать из Казахстана, в котором уже несколько суток продолжаются беспорядки, детской спортивной команде, которая находилась в Алма-Ате на сборах. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в своем Twitter.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», - говорится в сообщении. Из столицы Киргизии юные спортсмены вылетели в Екатеринбург.

Ранее сегодня МИД России выступил с заявлением о том, что события в Казахстане, приведшие к массовым беспорядкам, инспирированы извне. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Лукашенко призвал участников протестов в Казахстане «встать на колени» перед военными и извиниться

Лукашенко призвал участников протестов в Казахстане «встать на колени» перед военными и извиниться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники казахстанских протестов должны сесть за стол переговоров с президентом Токаевым, а перед военными - «встать на колени и извиниться». Об этом он сказал на совещании в Минске, посвященном вопросам исторической политики, передает БелТА.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью