МИД РФ помог вывезти из Казахстана российскую детскую спортивную команду

Сотрудники российского МИД помогли выехать из Казахстана, в котором уже несколько суток продолжаются беспорядки, детской спортивной команде, которая находилась в Алма-Ате на сборах. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в своем Twitter.
«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», - говорится в сообщении. Из столицы Киргизии юные спортсмены вылетели в Екатеринбург.
Ранее сегодня МИД России выступил с заявлением о том, что события в Казахстане, приведшие к массовым беспорядкам, инспирированы извне.
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