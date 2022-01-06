МИД РФ помог вывезти из Казахстана российскую детскую спортивную команду

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6 января 2022, 20:23 Источник: Twitter

Аэропорт Бишкека, Xinhua/globallook.com

Сотрудники российского МИД помогли выехать из Казахстана, в котором уже несколько суток продолжаются беспорядки, детской спортивной команде, которая находилась в Алма-Ате на сборах. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в своем Twitter.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», - говорится в сообщении. Из столицы Киргизии юные спортсмены вылетели в Екатеринбург.

Ранее сегодня МИД России выступил с заявлением о том, что события в Казахстане, приведшие к массовым беспорядкам, инспирированы извне.

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