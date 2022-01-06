МИД России заявил, что события в Казахстане «инспирированы извне»

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6 января 2022, 15:09 Источник: МИД РФ

Беспорядки в Казахстане, t.me/shot_shot /globallook.com

МИД России в своем заявлении в связи с отправкой миротворческих сил ОДКБ в Казахстан назвал «инспирированными извне» события, происходящие в последние дни в республике. Заявление публикует официальный сайт ведомства.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что Россия продолжит «плотные консультации» с Казахстаном и союзниками по ОДКБ, чтобы выработать, в случае необходимости, меры «по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей».

В документе говорится также о заинтересованности России в скорейшем восстановлении в Казахстане нормальной жизни.

Массовые протесты в республике продолжаются со 2 января. Сегодня стало известно, что в результате беспорядков и столкновений в Алматы погибли двенадцать сотрудников правоохранительных органов.

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