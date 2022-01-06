Первые российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ прилетели в Казахстан

В Казахстан, где со 2 января не прекращаются массовые протесты и беспорядки, прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает министерство обороны России.
«Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ — на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром "Ульяновск-Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации», — рассказали в ведомстве.
В министерстве уточнили также, что переброска в Казахстан миротворцев и военной техники продолжается.
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