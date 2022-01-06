Количество погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков увеличилось до двенадцати

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6 января 2022, 12:05 Источник: РИА "Новости"

последствия беспорядков в Казахстане, t.me/shot_shot

В результате беспорядков и столкновений в Алма-Ате погибли двенадцать сотрудников правоохранительных органов. Соответствующую информацию предоставили сотрудники СМИ со ссылкой на комендатуру.

Согласно последним данным комендатуры города, в результате столкновений в Алма-Ате ранения получили 353 правоохранителя. Информации о состоянии пострадавших к настоящему моменту журналистам не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на четверг, 6 января, административные здания и Департамент полиции Алма-Аты подверглись атаке. Впоследствии сообщалось, что были ликвидированы десятки нападавших.

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