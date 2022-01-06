В полиции Алма-Аты сообщили, что ликвидированы десятки участников ночных беспорядков

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6 января 2022, 10:17 Источник: ТАСС

беспорядки в Казахстане, t.me/shot_shot

В ночь на четверг, 6 января, административные здания и Департамент полиции Алма-Аты подверглись атаке. Согласно последней информации, к настоящему моменту ликвидированы десятки нападавших.

Официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что личности атаковавших административные здания идентифицируются.

Подчеркивается, что антитеррористическая операция в настоящий момент продолжается. Жителей Алма-Аты призывают воздержаться от выхода на улицу в целях собственной безопасности.

Напомним, на площади Республики в Алма-Ате ранее сегодня началась перестрелка.

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