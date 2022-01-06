Наиональная палата предпринимателей Казахстана сообщила о дефиците продуктов в магазинах республики

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6 января 2022, 17:38 Источник: Sputnik Казахстан

Фото: pixabay.com

Жители Казахстана жалуются на дефицит молочных, хлебо-булочных изделий и других социально значимых продуктов, сообщила в четверг Национальная палата предпринимателей республики.

«От граждан поступают звонки о дефиците продовольственных товаров социальной корзины (в частности, хлебо-булочные, молочные), что связано с перебоями работы дистрибьюторов», - говорится в сообщении организации. Кроме этого фиксируются жалобы об ущербе личного имущества, об отсутствии освещения во дворах, микрорайонах и жилых комплексах.

В то же время казахстанский телеканал «Хабар 24» сообщает о больших очередях в магазинах Нур-Султана, столицы Казахстана. Люди покупают продукты и товары впрок.

Национальная палата предпринимателей оценила ущерб от беспорядков в Казахстане в сумму свыше 90 млн долларов.

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