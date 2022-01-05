Украинский депутат Ляшко поздравил местных жителей на английском языке не с тем праздником

Бывший депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в ходе новогоднего обращения поздравил украинцев не с тем праздником. Политик перепутал фразы на английском языке.
«С Новым годом! Happy birthday! (англ. С днем рождения!)» - высказал он в эфире украинского телеканала.
Телеведущая с иронией отреагировала на слова Ляшко, похвалив его за знание английского языка.
«Чувствуется, что вы английский осваиваете»,- отметила журналистка.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе новогоднего видеообращения к местным жителям оговорился, заявив, что сейчас наступил 2020 год.
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