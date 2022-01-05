Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию с массовыми протестами в Казахстане
5 января 2022, 19:48
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию с массовыми беспорядками из-за цен на газ в Казахстане.
«Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане. В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ»,- сообщили в Телеграм-канале «Пул Первого».
Ранее сообщалось, что в Алма-Аты захватили аэропорт, разгромили офис представительства телеканала «Мир», а также пытались взять штурмом здание Ауэзовского РОВД.
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