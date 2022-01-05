Протестующие штурмует здание РОВД в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД. Вечером 4 января и в ночь на 5 января в городе начались столкновения между местными жителями и силовиками.
Силовики находятся на крыше здания, отстреливаются и применяют светошумовые гранаты против митингующих. Отмечается, что местные жители опасаются мародерства. Отделение полиции находится в спальном районе Алма-Аты, вокруг много жилых домов.
Кроме того, протестующие уже подожгли здание отделения правящей партии Nur Otan.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Группа людей собралась в центре города.
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