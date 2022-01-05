В Алма-Ате протестующие собрались в центре города с огнестрельным оружием

В Алма-Ате митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Вечером 4 января и в ночь на 5 января в городе начались столкновения между местными жителями и силовиками.
В среду протестующие ворвались в городскую администрацию Алма-Аты и подожгли ее, а затем заняли резиденцию президента Казахстана. В городе полиции не наблюдается, при этом несколько тысяч человек собрались в центре, они держат в руках металлические пруты, у некоторых с собой огнестрельное оружие.
Также в Алма-Ате не работают сотовая связь, интернет и телевидение.
Отмечается, что полиция применила против митингующих газ и светошумовые гранаты.
Ранее сообщалось, что по всему Казахстану не работает Интернет.
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