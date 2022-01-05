В Казахстане не работает Интернет

В Казахстане зафиксировали массовое отключение Интернета на фоне протестных акций в стране. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса NetBlocks, который анализирует сбои в работе сети.
«Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов»,- говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Ранее сообщалось, что некоторые сайты госорганов и СМИ Казахстана недоступны пользователям из других стран.
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