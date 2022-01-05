К сайтам ряда госорганов и СМИ Казахстана ограничили доступ пользователям из других стран

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5 января 2022, 15:21

протест, фото: twitter.com/ _A_Vit_/globallookpress.com

Сайты некоторых госорганов и СМИ Казахстана стали временно недоступны за рубежом на фоне протестных акций в стране, вызванных двукратным ростом цен на сжиженный нефтяной газ.

Выяснилось, что Москве, Ташкенте и Бишкеке не открываются сайты администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, Комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения, акиматов (мэрий) Алма-Аты и Нур-Султана.

При этом в штатном режиме работают сайты Национального банка республики и премьер-министра.

Также в Москве не открываются страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz и страница сайта Sputnik Казахстан.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал другие страны не вмешиваться в ситуацию с протестами в Казахстане.

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