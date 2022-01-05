К сайтам ряда госорганов и СМИ Казахстана ограничили доступ пользователям из других стран
5 января 2022, 15:21
Сайты некоторых госорганов и СМИ Казахстана стали временно недоступны за рубежом на фоне протестных акций в стране, вызванных двукратным ростом цен на сжиженный нефтяной газ.
Выяснилось, что Москве, Ташкенте и Бишкеке не открываются сайты администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, Комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения, акиматов (мэрий) Алма-Аты и Нур-Султана.
При этом в штатном режиме работают сайты Национального банка республики и премьер-министра.
Также в Москве не открываются страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz и страница сайта Sputnik Казахстан.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал другие страны не вмешиваться в ситуацию с протестами в Казахстане.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.