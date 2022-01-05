Министр энергетики Украины Галущенко: Казахстан заблокировал транзит угля

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5 января 2022, 18:33 Источник: РИА Новости

уголь, фото: pixels.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Казахстан прекратил поставки угля, несмотря на договоренности между странами.

«Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь»,- пояснил он.

Ранее бывший украинский премьер Владимир Гройсман обвинил действующие власти в провоцировании энергетического кризиса. По его мнению, из-за неумения прогнозировать официальный Киев проспал вопросы газа и ситуацию с углем.

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