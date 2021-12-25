Бывший премьер Украины Владимир Гройсман: власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем

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25 декабря 2021, 18:24 Источник: РИА Новости

Владимир Гройсман, фото: twitter.com/vgroysman

Бывший украинский премьер Владимир Гройсман обвинил действующие власти Украины в провоцировании энергетического кризиса. По мнению Гройсмана, из-за неумения прогнозировать руководство Украины проспало вопросы газа и ситуацию с углем, и этим отдало страну в руки Белоруссии, а по сути – России.

Он не исключил, что это могло быть сделано преднамеренно. Владимир Гройсман заявил в интервью журналу "Країна", что на Украине идет централизация денежных ресурсов, в результате местные бюджеты будут обделены, в частности, энергоносителями.

Как он считает, у Киева были деньги и время закупить дешевый газ, но тут два варианта - или некомпетентность, или "специально подрывают основы энергетической безопасности".

"Цена для страны будет слишком высока. Вопрос независимости Украины", — сделал вывод политик.

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