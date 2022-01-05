В Алма-Ате в ходе беспорядков разгромили офис телерадиокомпании «Мир»

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5 января 2022, 17:26

телевизор, фото: pixels.com

Протестующие в Алма-Ате разгромили офис представительства телеканала «Мир», все сотрудники были эвакуированы. Об этом сообщили в среду, 5 января, в Телеграм-канале «МИР 24. Первый Евразийский».

«В Алма-Ате разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым за сутки обращением к нации на фоне развернувшихся по всей стране массовых беспорядков. Политик намерен применять «максимально жёсткие меры» в отношении правонарушителей.

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