Президент Казахстана заявил о намерении применять более жесткие меры к участникам беспорядков

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5 января 2022, 16:46 Источник: РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что, начиная с 5 января, он возглавляет Совет безопасности республики. Видеозапись со вторым за сутки обращением главы государства к нации на фоне развернувшихся по всей стране массовых беспорядков распространилась в соцсетях.

«Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов ... Это свидетельствует о тщательном продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово»,- высказал политик.

Токаев намерен применять «максимально жёсткие меры» в отношении правонарушителей. По его словам, в результате противостояний были убиты и ранены силовики.

Также президент отметил, что остается в Нур-Султане вместе с народом и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.

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