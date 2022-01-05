В Казахстане русские в протестах пока предпочитают не участвовать

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5 января 2022, 14:20 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Казахстане и в былые годы вспыхивали массовые протесты, но подобного тому, что происходит сейчас, не случалось никогда. Участники событий рассказали о том, почему это стало возможным.



Несколько дней назад, когда в два раза выросли цены на сжиженный газ, в Мангистауской области возмутились водители «газелей». Начались волнения в Жанаозене и Актау. Почти все автомобилисты там заправляют машины газом, и это было относительно дешево, пока в один момент цены на него не взлетели с 60 тенге до 120 тенге за литр.



События для властей Казахстана развернулись неожиданно: страну охватили многотысячные митинги. К вечеру 4 января власть уже согласилась скинуть цену на газ до 50 тенге, но только для жителей Мангистауской области. И с этого момента любое ее действие или заявление стало восприниматься исключительно как отговорка, а протест полностью перестал быть экономическим. Протестующие поменяли лозунги и потребовали отставки правительства, президента Токаева и — самое главное — полного ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.



Тем временем в Алматы протест радикализировался до максимума. Если в западных регионах активисты старались не допускать даже малейших провокаций, то алматинское шествие быстро переросло в погромы. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ протестующие подожгли несколько полицейских машин и даже временно захватили акимат. В Алматы на центральной площади появилась военная техника.



Пятого января президент Токаев отправил в отставку правительство, а также им был заменен госсекретарь и первый замглавы Комитета национальной безопасности, племянник самого Назарбаева Самат Абиш. А ведь когда-то его называли одним из будущих преемников Елбасы. Введено госрегулирование цен на топливо и жизненно важные продукты, запрещено повышать тарифы на комуслуги.



Протестующим и этого оказалось мало, акции продолжились в ряде городов. Активисты сообщают, что за последние несколько месяцев почти в два раза подскочили цены на продукты питания. Стало тяжело выживать даже среднему классу, не говоря о бедняках, которых в Казахстане довольно много.



Сам большая проблема для протестующих заключается сейчас в том, что «революцию голодных» поддержали не все регионы, и это сильно ограничивает их силу в этом противостоянии.



— Все, что касается северной и северо-восточной частей Казахстана (такие города, как Усть-Каменогорск, Петропавловск, Павлодар), — они наверняка не будут сильно протестовать, потому что казахстанский протест, особенно в последние десять лет, в массе своей казахоязычный, — рассказал журналист и активист Лукпан Ахмедьяров. — Такое положение вещей было сформировано той идеологией, которую насаждал Назарбаев все 30 лет: все это время он позиционировал себя гарантом межнационального согласия. На самом деле он таким образом вкладывал в головы русскоязычного населения, что любые протестные проявления против него чреваты для них, что только при нем русскоязычному населению в Казахстане будет хорошо. И сегодня у нас русские в протестном плане по большей части купированы, не активны. Да, они могут поддержать протест в социальных сетях, но не более того.



Похоже, что нынешний протест в Казахстане произошел стихийно. Такое стало возможно благодаря тому, что на улицы вышли доведенные до отчаяния обычные люди.





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