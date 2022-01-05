Режим ЧП введен еще в одном регионе Казахстана - Алматинской области

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5 января 2022, 10:32 Источник: Интерфакс

Перевернутая машина полиции, Алматы, 4 января. Фото: Telegram/zhapisheva

Еще в одном регионе Казахстана — Алматинской области — введен режим чрезвычайного положения. Указ об этом подписал на фоне возобновившихся 5 января протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы республики.

ЧП вводится с 12 часов 30 минут 5 января (время Астаны) до 00 часов 19 января - «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан» и в целях «восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».

На период действия чрезвычайного положения в ночные часы будет действовать комендантский час, ограничены въезд и выезд из области, вводится запрет на продажу оружия и установлен особый режим оборота алкогольной продукции и лекарственных средств.

Ранее на тот же срок — до 19 января - режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области.

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