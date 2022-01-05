Президент Казахстана отправил правительство в отставку и ввел государственное регулирование цен на топливо

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5 января 2022, 06:58 Источник: РБК

Касым-Жомарт Токаев, Kazakhstan's presidential press//globallook.com

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Соответствующий указ публикует сайт президента.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра республики.

На совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране, которое прошло утром, Токаев заявил, что «особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве». По его словам, оно не справилось со сдерживанием инфляции. Теперь «эта задача станет первостепенной для следующего состава правительства страны и нового главы кабинета». Также ответственность за ситуацию, приведшую к массовым протестам в Казахстане, Токаев возложил на компании «Казмунайгаз» и «Казахгаз».

По итогам совещания президент Казахстана поручил на полгода ввести в стране временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель. Ранее ночью в Алма-Ате и Мангистауской области из-за массовых протестов с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

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