В Казахстане проходят массовые протесты

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4 января 2022, 23:05 Турана Гулиева,

Фото: AFP 2021 / VYACHESLAV OSELEDKO

В Казахстане жители вышли на улицы с протестом из-за повышения цены на газ для автотранспорта. Об этом сообщила Lenta.

Первые протесты начались 2 января в Мангистаунской области Казахстана. Позже после волны возмущения населения области цены снизили. Однако высокие цены оставили в других городах Казахстана, что 4 января привело к массовым протестам в этих городах. На данный момент власти начали активно противоборствовать с протестующими: в центр Алматы стягивают ОМОН.

В сети журналисты и политики по-разному отреагировали на новость. Кто-то вспомнил о том, что в состав Казахстана входит “Южная Сибирь”, некогда переданная Казахстану большевиками.

Назарбаев в свою очередь призвал население к сдержанности, также он напомнил, что за атаку служебных объектов последует наказание. По его словам завтра состоится совещание, на котором будут обсуждаться волнующие людей вопросы.

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