Портал Avia.pro: Украина и Грузия станут первоочередными целями для стратегического оружия России в случае их принятия в НАТО

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5 января 2022, 09:58 Источник: Avia.pro

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, Wiktor Dabkowski / globallookpress.com

Украина и Грузия станут первоочередными целями для стратегического вооружения Российской Федерации, если бывшие советские республики присоединятся к Североатлантическому альянсу. Такой прогноз содержится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Сайт Avia.pro прокомментировал статью экс-генсека западного блока Андерса Фог Расмуссена для американского издания Politico.

«В 2008 году мы пообещали Грузии и Украине членство в НАТО, и сейчас пришло время составить план действий для того, чтобы выполнить наше обещание. В случае необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что Статья 5 Устава НАТО будет распространяться только на территории, находящиеся под контролем Киева и Тбилиси», — отметил Расмуссен.

Авторы Avia.pro предрекли, что Москва развернет возле границ Украины и Грузии значительное количество войск, если страны примут в альянс. Также они станут первоочередными целями для стратегического оружия РФ, говорится в процитированном материале.

Ранее в среду тот же портал написал, что в случае наступления Киева в Донбассе российские силы будут готовы войти в самопровозглашенные ДНР и ЛНР для защиты сограждан.

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