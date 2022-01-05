Сайт Avia.pro: в случае наступления Киева военные России будут готовы войти в ДНР и ЛНР для защиты сограждан от армии Украины

Если Киев организует наступательную операцию на территории Донбасса, российские военные будут готовы войти в самопровозглашенные ДНР и ЛНР для защиты сограждан от Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.
Портал Avia.pro прокомментировал опубликованную в сети информацию о концентрации подразделений РФ возле границ с Украиной. Как отмечает ресурс, данные действия свидетельствуют о том, что в случае наступления Киева в Донбассе войска Москвы будут готовы войти в ДНР и ЛНР для защиты проживающих там российских граждан от ВСУ.
Ранее в среду тот же сайт допустил, что у государственных рубежей РФ могут появиться базы НАТО, если в Казахстане произойдет силовая смена власти.
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