Avia.pro: в случае силовой смены власти в Казахстане у границ России могут появиться базы НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

5 января 2022, 07:33 Источник: Avia.pro

Военный НАТО, US Army / globallookpress.com

Если в Казахстане произойдет силовая смена власти, у границ Российской Федерации могут появиться базы Североатлантического альянса. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в интернет-СМИ.

Некоторое время назад в Казахстане вспыхнули массовые протесты. В связи с этим в Алма-Ате и Мангистауской области было введено чрезвычайное положение.

Портал Avia.pro предположил, что за волнениями стоят Соединенные Штаты. Если в граничащей с РФ бывшей советской республике произойдет силовая смена власти, на ее территории могут появиться базы НАТО, отмечает сайт.

«России ни в коем случае нельзя допускать силового захвата власти в Казахстане, так как в этом случае клещи фактически сожмутся вокруг российских границ», — указывается в процитированном материале.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости