Avia.pro: в случае силовой смены власти в Казахстане у границ России могут появиться базы НАТО

Если в Казахстане произойдет силовая смена власти, у границ Российской Федерации могут появиться базы Североатлантического альянса. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в интернет-СМИ.
Некоторое время назад в Казахстане вспыхнули массовые протесты. В связи с этим в Алма-Ате и Мангистауской области было введено чрезвычайное положение.
Портал Avia.pro предположил, что за волнениями стоят Соединенные Штаты. Если в граничащей с РФ бывшей советской республике произойдет силовая смена власти, на ее территории могут появиться базы НАТО, отмечает сайт.
«России ни в коем случае нельзя допускать силового захвата власти в Казахстане, так как в этом случае клещи фактически сожмутся вокруг российских границ», — указывается в процитированном материале.
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