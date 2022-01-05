Военный аналитик Леонков: Украине нужно понимать, что ее ждет «возмездие» России в случае наступления сил Киева в Донбассе

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5 января 2022, 08:49 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украине нужно понимать, что ее ждет «возмездие» со стороны России в случае наступления киевских сил на территории Донбасса. На это в разговоре с интернет-СМИ указал некоторое время назад отечественный военный аналитик Алексей Леонков.

«Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах. Поэтому Украине нужно понимать, что возмездие будет. Насколько они готовы это понять, я не знаю. Они же отказались от Минских соглашений, которые учитывали все нюансы», — отметил Леонков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков высказал точку зрения, согласно которой Киев готовится к войне всеми доступными ему способами.

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