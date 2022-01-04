Уехавший из России журналист Муждабаев заявил о фактическом завершении «аншлюса» Белоруссии Москвой
4 января 2022, 14:53
Айдер Муждабаев, уехавший из России журналист, против которого в стране возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму, заявил о фактическом завершении «аншлюса» Белоруссии Москвой. С таким утверждением Муждабаев выступил в эфире своего YouTube-канала.
«Белоруссии не существует. Аншлюс Белоруссии де-факто завершен, а де-юре он может и никогда не состояться», — отметил журналист.
По его словам, «со страной все плохо», она «становится полигоном, прокладкой» между Россией и НАТО.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава украинского МИД Павел Климкин призвал Киев «играть в свою игру» для победы в возможной войне с РФ.
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