Уехавший из России журналист Муждабаев заявил о фактическом завершении «аншлюса» Белоруссии Москвой

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4 января 2022, 14:53

Флаг Белоруссии, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Айдер Муждабаев, уехавший из России журналист, против которого в стране возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму, заявил о фактическом завершении «аншлюса» Белоруссии Москвой. С таким утверждением Муждабаев выступил в эфире своего YouTube-канала.

«Белоруссии не существует. Аншлюс Белоруссии де-факто завершен, а де-юре он может и никогда не состояться», — отметил журналист.

По его словам, «со страной все плохо», она «становится полигоном, прокладкой» между Россией и НАТО.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава украинского МИД Павел Климкин призвал Киев «играть в свою игру» для победы в возможной войне с РФ.

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