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В Дании сообщили о первых восемнадцати летальных случаях, связанных с штаммом COVID-19 «омикрон»

, 14:56 Источник: Ritzaus Bureau

В Дании сообщили о первых восемнадцати летальных случаях, связанных с штаммом COVID-19 «омикрон»
тесты на COVID-19, pixabay.com

Количество жителей Дании, которые скончались после заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон", к настоящему моменту достигло восемнадцати. Об этом сообщил Государственный институт сыворотки.

Согласно последней информации, речь идет о данных, полученных в стране с 21 ноября по 28 декабря, когда было зарегистрировано 55 700 случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции. За тот же период в Дании выявили сто смертей граждан в связи с другими известными вариантами COVID-19.

Отметим, что Государственный институт сыворотки впервые рассказал о количестве летальных исходов, связанных с штаммом "омикрон".

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