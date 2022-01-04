В США впервые выявили более миллиона случаев заражения COVID-19 за сутки

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4 января 2022, 13:15 Источник: Университет Джонса Хопкинса

американские врачи, XinHua

На территории Соединенных Штатов Америки впервые с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали более миллиона заразившихся коронавирусом нового типа за сутки. Речь идет об абсолютном рекорде.

В Университете Джонса Хопкинса отметили, что в понедельник, 3 января 2022 года, в США выявили 1 082 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подчеркивается, что это рекорд не только для Америки, но и для мира в целом.

Согласно последней информации, в Штатах за прошедшие 24 часа скончались 1 688 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа.

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