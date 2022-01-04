В России за сутки выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа

Аргументы Недели → Общество 13+

4 января 2022, 11:50

тест на COVID-19, Daniel Vogl/dpa

За минувшие сутки в России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналистам во вторник, 4 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 84 регионах Российской Федерации. У 1 196 (7,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 10 570 212 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости