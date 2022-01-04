В Германии 42 ребенка при вакцинации против COVID-19 получили дозировку для взрослых

В Ганновере 42 ребенка в возрасте от пяти до одиннадцати лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса нового типа. Данная информация содержится в сообщении городского новостного портала для прессы.
Специалисты, которые проанализировали ситуацию, пришли к выводу, что случившееся не может привести к серьезным последствиям. Представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф выразила мнение, что побочные эффекты ограничатся повышенной температурой тела и реакцией на коже.
Родители всех детей, получивших дозу вакцины для взрослых, были проинформированы об инциденте по телефону и электронной почте. Сообщается, что им принесли извинения.
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