В Германии 42 ребенка при вакцинации против COVID-19 получили дозировку для взрослых

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4 января 2022, 11:28 Источник: ТАСС

прививка, pixabay.com

В Ганновере 42 ребенка в возрасте от пяти до одиннадцати лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса нового типа. Данная информация содержится в сообщении городского новостного портала для прессы.

Специалисты, которые проанализировали ситуацию, пришли к выводу, что случившееся не может привести к серьезным последствиям. Представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф выразила мнение, что побочные эффекты ограничатся повышенной температурой тела и реакцией на коже.

Родители всех детей, получивших дозу вакцины для взрослых, были проинформированы об инциденте по телефону и электронной почте. Сообщается, что им принесли извинения.

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