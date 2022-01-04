Священник Духович назвал бредом информацию о чипировании во время вакцинации

Глава группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат наук, священник Владимир Духович назвал бредом слухи о чипировании в ходе прививки.
Владимир Духович подчеркнул, что информация о том, что в геном человека можно встроить микросхему или чип не соответствует действительности. "Все равно, как утверждать, что в автомобиль можно всунуть кошку, и она начнет там работать", – уточнил священник.
Кандидат биологических наук заметил, что некоторые граждане опасаются "диверсий" – якобы вместо препарата против COVID-19 им могут вколоть некую систему, чтобы управлять ими. "В реальности это вообще из разных областей", – заключил Духович.
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