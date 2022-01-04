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В Армении одобрили использование российской вакцины «Спутник Лайт»

, 13:04 Источник: РИА "Новости"

В Армении одобрили использование российской вакцины «Спутник Лайт»
вакцинация, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский препарат "Спутник Лайт" пополнил перечень используемых на территории Армении вакцин против коронавируса нового типа. Об этом сообщили 4 января в пресс-службе армянского минздрава.

В сентябре прошлого года директор Российского фонда прямых инвестиций Владимир Примак заявил о начале розлива вакцины "Спутник Лайт" в Республике Армения. Подчеркивалось, что препарат будет доступен для населения страны после прохождения контроля качества.

Уточняется, что "Спутник Лайт" будет применяться только для вакцинации граждан Армении старше восемнадцати лет бустерной дозой.

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