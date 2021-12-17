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Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» обеспечат защиту от омикрон-штамма

, 16:13 Источник: РИА Новости

Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» обеспечат защиту от омикрон-штамма
вакцина, Фото: Soeren Stache/globallookpress.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал сообщения об эффективности вакцины против коронавируса нового типа «Спутник V» в борьбе с омикрон-штаммом.

Гинцбург призвал использовать схему вакцинации, которая была предложена Минздравом РФ около шести месяцев назад: после «Спутника V» через полгода ревакцинироваться «Спутником Лайт». Микробиолог отметил, что это позволит создать полную защиту от штамма «омикрон».

«Будем рекомендовать, во всяком случае, нашему Минздраву именно в настоящее время по-прежнему ту же самую стратегию, которая до последнего время применялась в РФ»,- продолжил ученый.

Он добавил, что сейчас необходимо сосредоточить усилия на вакцинации населения по отработанной схеме. По его словам, если будут циркулировать разные мутации COVID-19, то уже есть технология для создания сыворотки, защищающей сразу от всех антигенов.

«В дальнейшем при изучении большого количества … мы придем с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации, к тому же заключению, которое было получено по отношению к "дельта"-штамму, а именно к 83 и более процентам защиты нашего населения от "омикрона"»,- допустил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективно работает в борьбе с омикрон-штаммом. Его слова подтвердили в РФПИ. 

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