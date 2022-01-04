Сайт Avia.pro: российские комплексы «Корнет» на вооружении Сирии «заставили спасаться бегством» вертолеты США Apache

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4 января 2022, 11:03 Источник: Avia.pro

Вертолет AH-64 Apache, Sgt. Jovi Prevot / globallookpress.com

Российские ракетные комплексы «Корнет», состоящие на вооружении Сирии, «заставили спасаться бегством» вертолеты Соединенных Штатов Apache. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что накануне американская колонна из пяти бронеавтомобилей, прикрываемая двумя Apache, попыталась прорваться на подконтрольную сирийской армии территорию в районе населенного пункта Аль-Салихия. Сайт отмечает, что подчиняющиеся Дамаску военные развернули российские комплексы «Корнет». Они «заставили спасаться бегством» вертолеты, указывается в процитированном материале.

Через некоторое время также отступила американская бронетехника.

Ранее во вторник тот же интернет-ресурс предположил, что замеченный над Черным морем самолет боевого управления США мог поучаствовать в отработке условного удара по Крыму.

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