Avia.pro: замеченный над Черным морем самолет боевого управления США мог поучаствовать в отработке условного удара по Крыму

Аргументы Недели → В мире 13+

4 января 2022, 07:56 Источник: Avia.pro

Самолет, US Navy / globallookpress.com

Замеченный над Черным морем самолет боевого управления Соединенных Штатов мог принять участие в отработке условного удара по Крымскому полуострову. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Avia.pro пишет, что некоторое время назад в воздушном пространстве над Черным морем прошел американский самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint STARS. Сайт отмечает, что в ходе полета системы машины были «нацелены» на Крым. E-8 Joint STARS мог поучаствовать в отработке условного удара по российскому полуострову, полагают авторы интернет-ресурса.

Ранее во вторник тот же портал указал, что Украина направила в сторону границы с РФ почти сотню единиц бронетехники.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости