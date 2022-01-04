Avia.pro: замеченный над Черным морем самолет боевого управления США мог поучаствовать в отработке условного удара по Крыму

Замеченный над Черным морем самолет боевого управления Соединенных Штатов мог принять участие в отработке условного удара по Крымскому полуострову. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Avia.pro пишет, что некоторое время назад в воздушном пространстве над Черным морем прошел американский самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint STARS. Сайт отмечает, что в ходе полета системы машины были «нацелены» на Крым. E-8 Joint STARS мог поучаствовать в отработке условного удара по российскому полуострову, полагают авторы интернет-ресурса.
Ранее во вторник тот же портал указал, что Украина направила в сторону границы с РФ почти сотню единиц бронетехники.
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