Avia.pro: Украина направила в сторону границы с Россией почти сотню единиц бронетехники

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4 января 2022, 07:25 Источник: Avia.pro

Украинская бронетехника, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина направила в сторону границы с Российской Федерацией почти сотню единиц бронетехники. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад на территории Украины был замечен движущийся в сторону государственных рубежей РФ железнодорожный состав с почти сотней единиц бронетехники. Основную ее часть составили БМП-2.

Авторы портала предположили, что в настоящий момент данная техника находится в Донбассе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американский конгрессмен Адам Шифф заявил о необходимости «огромных санкций» для сдерживания вероятного «вторжения» России на Украину.

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