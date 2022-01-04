Avia.pro: Украина направила в сторону границы с Россией почти сотню единиц бронетехники

Украина направила в сторону границы с Российской Федерацией почти сотню единиц бронетехники. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад на территории Украины был замечен движущийся в сторону государственных рубежей РФ железнодорожный состав с почти сотней единиц бронетехники. Основную ее часть составили БМП-2.
Авторы портала предположили, что в настоящий момент данная техника находится в Донбассе.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что американский конгрессмен Адам Шифф заявил о необходимости «огромных санкций» для сдерживания вероятного «вторжения» России на Украину.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.