В США во вторник пройдет слушание дела об изнасиловании, обвиняемым по которому проходит британский принц Эндрю

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4 января 2022, 10:29 Источник: The Sunday Times

принц Эндрю, 韩岩/Xinhua

Днем во вторник, 4 января, в Соединенных Штатах Америки состоится слушание дела об изнасиловании, обвиняемым по которому проходит сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю.

Адвокаты принца намерены потребовать прекращения дела по формальным основаниям. Юристы утверждают, что в отношении этого производства суд не обладает юрисдикцией.

Напомним, девушка по имени Вирджиния Джуффре ранее заявила, что один американский предприниматель заставил ее вступить в связь с герцогом Йоркским, когда ей еще не было восемнадцати лет. Принц Эндрю, однако, утверждает, что она просто хочет заработать на скандале. Отметим, что сын Елизаветы II в случае проигрыша в суде может лишиться титула Его Величества.

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