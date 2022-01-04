В США во вторник пройдет слушание дела об изнасиловании, обвиняемым по которому проходит британский принц Эндрю

Днем во вторник, 4 января, в Соединенных Штатах Америки состоится слушание дела об изнасиловании, обвиняемым по которому проходит сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю.
Адвокаты принца намерены потребовать прекращения дела по формальным основаниям. Юристы утверждают, что в отношении этого производства суд не обладает юрисдикцией.
Напомним, девушка по имени Вирджиния Джуффре ранее заявила, что один американский предприниматель заставил ее вступить в связь с герцогом Йоркским, когда ей еще не было восемнадцати лет. Принц Эндрю, однако, утверждает, что она просто хочет заработать на скандале. Отметим, что сын Елизаветы II в случае проигрыша в суде может лишиться титула Его Величества.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.