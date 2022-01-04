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Во французском Марселе выявили новый штамм COVID-19

, 09:07 Источник: medRxiv

Во французском Марселе выявили новый штамм COVID-19
лаборатория, pixabay.com

Во французском городе Марсель выявили новый штамм коронавируса. Соответствующую информацию предоставили ученые Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU), которые ранее провели исследование.

Специалисты установили, что у двенадцати жителей города, расположенного на юго-востоке Франции, тесты на определение мутаций COVID-19 показали "нетипичную комбинацию".

Впервые новый вариант коронавирусной инфекции, который получил обозначение B.1.640.2, был зарегистрирован в ноябре прошлого года у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ вирусного генома показал 46 мутаций. Очередной штамм коронавируса ученые назвали IHU, отсылая к названию своего университета.

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