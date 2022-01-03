Сайт Avia.pro: ВКС России, вероятно, начали масштабную зачистку сирийского Идлиба от протурецких боевиков

Российские ВКС, вероятно, начали масштабную зачистку сирийского Идлиба от протурецких боевиков. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro предположил, что ВКС РФ приступили к масштабной зачистке Идлиба от бандитов, поддерживаемых Анкарой. Сайт отмечает, что самолеты Су-34, Су-24 и Су-30СМ наносят в сирийской провинции точечные удары по складам с вооружением бандитов, а также по их полевым штабам.
За последнюю неделю незаконные формирования могли потерять в результате воздушных атак до восьмидесяти человек, указывается в процитированном материале.
Ранее в понедельник тот же интернет-ресурс написал, что Украина могла получить от Турции беспилотники Bayraktar TB2S, которые способны эффективно противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.