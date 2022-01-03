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Сайт Avia.pro: ВКС России, вероятно, начали масштабную зачистку сирийского Идлиба от протурецких боевиков

, 19:36 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: ВКС России, вероятно, начали масштабную зачистку сирийского Идлиба от протурецких боевиков
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС, вероятно, начали масштабную зачистку сирийского Идлиба от протурецких боевиков. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro предположил, что ВКС РФ приступили к масштабной зачистке Идлиба от бандитов, поддерживаемых Анкарой. Сайт отмечает, что самолеты Су-34, Су-24 и Су-30СМ наносят в сирийской провинции точечные удары по складам с вооружением бандитов, а также по их полевым штабам.

За последнюю неделю незаконные формирования могли потерять в результате воздушных атак до восьмидесяти человек, указывается в процитированном материале.

Ранее в понедельник тот же интернет-ресурс написал, что Украина могла получить от Турции беспилотники Bayraktar TB2S, которые способны эффективно противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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