Avia.pro: Украина могла получить от Турции дроны Bayraktar TB2S, которые способны эффективно противостоять российским системам РЭБ

Вооруженные силы Украины могли получить от Турции беспилотники Bayraktar TB2S, которые способны эффективно противостоять российским комплексам радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что Анкара могла поставить Киеву шесть ударных дронов Bayraktar TB2S. Они в состоянии эффективно противостоять российским системам РЭБ, поскольку контроль над данными летательными аппаратами осуществляется через космические спутники, отмечает сайт.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina указал на то, что Москва получила «устрашающий козырь» перед переговорами с США, поставив на боевое дежурство зенитную ракетную систему С-550.
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