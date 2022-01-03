Sina: поставив на боевое дежурство систему С-550, Россия получила «устрашающий козырь» перед переговорами с США

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3 января 2022, 14:43 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Поставив на боевое дежурство новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-550, Российская Федерация получила «устрашающий козырь» перед переговорами с Соединенными Штатами по безопасности, которые должны состояться в текущем месяце. На это указывается в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

В конце декабря в СМИ появилась информация, согласно которой первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство. Портал Sina обратил внимание на то, что данная ЗРС способна сбивать спутники. Сайт отметил, что в случае поражения космических аппаратов США «будут затронуты боевые системы американских истребителей-невидимок, ядерных ракет, авианосцев и так далее».

«Демонстрируя свое новое оружие именно сейчас, Россия, несомненно, показывает, что она серьезно настроена защищаться. В то же время это также является устрашающим козырем на предстоящих переговорах между США и РФ», — говорится в материале Sina.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Алексей Дзермант допустил вероятность прокси войны между Москвой и НАТО, обустраивающим свою инфраструктуру на украинской территории.

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